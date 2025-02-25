"Ferhat Göçer mi kaldı" polemiği yaşandı
Ferhat Göçer, bir sosyal medya kullanıcısıyla yaptığı sohbeti başka yerlere gidince ortaya polemik çıktı
Ferhat Göçer, bir sosyal medya kullanıcısıyla sohbet ederken ilginç anlar yaşadı.
Bir takipçisi; “Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, King'tir” paylaşımında bulundu.
Ferhat Göçer, bunun üzerine; "Azıcık dinleyin, Block3'ten neyim eksik" şeklinde karşılık verdi.
Bu yazışmaları gören bir başkası, sohbete davetsiz misafir edasıyla dâhil olup; "Ağabey, sen de bir sus. Block3 dinleyeceğiz tabii ki... Ferhat Göçer mi kaldı?" şeklinde bir cümle sarf etti.
Ferhat Göçer'in verdiği karşılık; "Vallahi İNCİNDİM. 'Block3 dinlemeyin' demiyorum tabii ki. 'Azıcık da beni dinleyin' diyorum. Unutulmak koyuyor insana" oldu.
Yazışmalar bu şekilde sürerken araya Ferhat Göçer'in hayranları girerek; "Ağabey, incinme. Bunlar ergen. Saygısızlığı havalı bir şey sanıyorlar. Tarzınla, kişiliğinle ve sosyal sorumluluk projelerinle örnek bir sanatçısısın. Biz biliyoruz ve seni unutmuyoruz" merkezli paylaşımlarda bulundu.