"Ferhat Göçer mi kaldı" polemiği yaşandı

Ferhat Göçer, bir sosyal medya kullanıcısıyla sohbet ederken ilginç anlar yaşadı.

Bir takipçisi; “Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, King'tir” paylaşımında bulundu.

Ferhat Göçer, bunun üzerine; "Azıcık dinleyin, Block3'ten neyim eksik" şeklinde karşılık verdi.

Bu yazışmaları gören bir başkası, sohbete davetsiz misafir edasıyla dâhil olup; "Ağabey, sen de bir sus. Block3 dinleyeceğiz tabii ki... Ferhat Göçer mi kaldı?" şeklinde bir cümle sarf etti.

Ferhat Göçer'in verdiği karşılık; "Vallahi İNCİNDİM. 'Block3 dinlemeyin' demiyorum tabii ki. 'Azıcık da beni dinleyin' diyorum. Unutulmak koyuyor insana" oldu.