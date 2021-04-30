'Sakin' yayında 0:00 / 0:00

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Her biri Feridun Düzağaç'ın müzik kariyerinde önemli yere sahip eserler arasından seçerek hazırladığı yedi şarkıdan oluşan özel repertuvar, (Seyrüsefer, Biçare, Özledim, Gönül, Çok Aşık, Beni Unutma, F.D.) "İsimsiz Orkestra" ile beraber kaydedildi. Tüm söz ve müziklerin Düzağaç imzası taşıdığı albümdeki düzenlemeler ise Özgür Ulusoy ve Gürkan Karaman'a ait.

Albümün aynı zamanda açılış şarkısı olan ve geçtiğimiz hafta dijital müzik platformlarında yayınlanan "Seyrüsefer" şarkısının video klibi de albümle aynı anda müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sözü ve müziği Feridun Düzağaç'a, düzenlemesi ise aynı zamanda İsimsiz Orkastra'nın şefi Özgür Ulusoy'a ait olan şarkının video klip yönetmenliğini ise İlkay Muratoğlu üstlendi. Klip sanatçının çok sevdiği ve yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Bozcaada'nın bağlarında pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak iki kişilik bir ekiple, tek planda çekildi.

"İYİ Kİ VARIZ"

Düzağaç, "Seyrüsefer" klibi ve "Sakin" albümünün kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle özetliyor:

Butik ve sade, böyle bir klip yapmak gerekiyordu sanki. İnsanların pandemiden yeteri kadar bunaldığı ve mutsuz olduğu bir dönemde sevdikleri adamı doğanın ortasında izlemeleri yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu zor zamanlarda bana bir çeşit oksijen çadırı olan bu albüm için hem yönetmen İlkay Muratoğlu'na hem de İsimsiz Orkestra'ya çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız.

"SAKİN" BİR ÜÇLEMENİN İLK ALBÜMÜ

Sanatçı, ayrıca "Sakin" albümünün bir üçlemenin ilk albümü olduğunun da müjdesini verdi. Feridun Düzağaç, "Eski şarkılarımızdan 7 tanesini, çok kıymetli İsimsiz Orkestra'nın enerjisi, özverisi, heyecanı ve yorumuyla yaptık. Adını 'Sakin' koyduk. Aslında şarkılarımla ilgili bütün bir hikayenin içinde kendimce bir üçlememdi bu. İlki 'Sakin', bir sonraki 'Saf' ve nihayetinde 'Sek' olmak üzere..." dedi.

"Sakin", bugün tüm dijital müzik platformlarında, "Seyrüsefer" video klibi ise Düzağaç'ın YouTube Vevo kanalında yerini aldı.