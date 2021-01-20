Süper Lig’in 20. haftasında Denizlispor’u ağırlayan Galatasaray’da 11'de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı. Muslera, 2019-2020 sezonunda ligde 14 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmış, sağ tibia ve fibulasında kırık oluşmuştu.
Deneyimli eldiven, 220 gün sonra Denizlispor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Muslera’nın yokluğunda kalede Okan Kocuk ile Fatih Öztürk görev yapmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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