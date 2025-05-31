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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: Burası ikinci ülkemiz - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera: Burası ikinci ülkemiz

        Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 00:26 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:26
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        "Burası ikinci ülkemiz"
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        Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla son maçına çıktı. 14 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyan ve takımın efsaneleri arasına adını yazdıran Uruguaylı kaleci, sezonun son maçı olan Başakşehir karşılaşmasının ardından duygusal bir veda konuşması yaptı.

        Muslera, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, taraftarlara ve Galatasaray camiasına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

        "Bütün gösterilen sevgiden, eleştiriden dolayı teşekkür ediyorum. Duygu dolu 14 sene… Çok gurur duyuyorum. Fedakarlık ve çalışma doluydu. Zor anlar da oldu. Hocalarım, takım arkadaşlarım hepsine teşekkür ediyorum. Çok gururluyum ve çok mutluyum."

        Muslera, Galatasaray'da geçirdiği yılların sadece başarılarla değil, karakterle de hatırlanmasını istediğini vurguladı ve "Tek dileğim kupalar değil de bir isim bırakmak burada… Birçok kaleci olmak isteyen çocuk formamı giyiyor. İstediğim şeyin başladığının mesajı. Bugün stadyumlarda sürprizler vardı benim için. Benim karakter olarak kim olduğumu gösterdiler bana." dedi.

        Ailesiyle birlikte Türkiye'ye bağlandığını da ifade eden Muslera, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

        "İki çocuğumuz burada dünyaya geldi. Sonsuza kadar burayı hatırlayacağız, burası ikinci ülkemiz."

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