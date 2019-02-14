Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 kaybederken maça hakem Jesus Gil Manzano'nun verdiği penaltı kararı damga vurmuştu. Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera maç sonrasında penaltı kararına isyan etti.

Penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Uruguaylı file bekçisi, "Tabii ki orada tam göremedim ancak defalarca seyredildi ve herkesin bize söylediği penaltı olmadığı yönünde. Böyle haksız bir penaltıyla 1-0 geriye düşmek bizi aşağı çekti" ifadelerini kullandı.

Yenilen gol sonrasında toparlandıklarını dile getiren Muslera "Ancak sonrasında toparladık, golü de bulduk ama avantajlı skoru alamadık. Avantajlı bir skor alamadık ama tur için mücadele edeceğiz. Futbolda her şey var" dedi.