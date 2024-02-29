Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi ve Aboubakar açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sürpriz yapmaya en yakın takımın Türkiye olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Türkiye'ye geldiğim için değil, milli takım iyi tanıyorum. Katar'daki Dünya Kupası için eleme oynamıştık. Kazanmamız rağmen Türkiye bize çok zorluk çıkartmıştı. Favori gösterilen 6, 7 takım vardır. Sürpriz yapmaya en yakın takım Türkiye. Bunu önceden de yapmıştı, tekrar yapabilir" dedi
Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi öncesinde basın mensuplarıyla yemek organizasyonunda bir araya gelen Fernando Santos, açıklamalarda bulundu.
Daha iyi olmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Fernando Santos, "Teknik olarak ilkbahara giriyoruz ama zor bir kış oldu. Kışın tamamen geçtiğini söyleyemem. Beşiktaş'ı istediğimiz yere getirmek için sürekli çalışmak için. Beşiktaş'a baharı getirmek için çalışmak zorundayız ama iyiye doğru gidiyoruz" diye konuştu.
"OYUNCULAR İSTEDİĞİMİZ BEŞİKTAŞ'I ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN GERÇEKTEN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORLAR"
Oyuncuların kendi mantalitelerini anlamak için büyük çaba sarfettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Birtakım şeylerin değiştiğini söyleyebiliriz. Hala da değişiyor. Takım gelişmeye devam ediyor. Henüz 2 ay oldu. Yüzde 100 istediğim oyun anlayışının yerleştiğini söyleyemem. Bu çok doğal. Her zaman benzer şeyleri söylüyorum. Futbol düşündüğünüz zaman basit bir oyun. Gol yemeyin, gol atın. Beşiktaş gibi takımlar oyunu kontrol etmeli, rakibi domine etmeli, iyi hücum etmeli ve iyi savunma yapmalı. Bu anlamda da geldiğimizden beri ekibimle birlikte takıma bunu aşılamaya çalışıyoruz. Oyuncular da bizim mantalitemizi anlamak açısından iyi çaba sarf ediyor. Hepsi elinden geleni yapıyor. Çok çabalıyorlar. Bazı şeyleri değiştirmek, istediğiniz mantaliteyi oturtmak kolay değil. Bizler önce farklı hocalar vardı ve onların farklı anlayışları vardı. Hepsine saygı duyuyoruz. Benim de böyle futbol anlayışım var. Dengeyi bulmak, oyuncuların istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmalarını sağlamak idmanlarla olacak. Ben bu anlamda ciddi anlamda tatminim. Oyuncular istediğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkartmak için gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar" ifadelerini kullandı.
"KOLLEKTİF OYUNU OYNAMAYI DAHA DA GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"
Şu anda oynanan oyunun yüzde 60'a yakın kısmının bireysel yeteneğe dayalı olduğunu söyleyen Santos, "Futbol kollektif bir oyun. Bireysel bir oyun değil. Bizim kollektif oyunu oynamayı daha da geliştirmemiz lazım. Benim düşünceme göre büyük bir takım yüzde 80 kollektif, yüzde 20 bireysel oynadığı zaman başarılı olur. Biz biraz bunun tersindeyiz. Yüzde 60 bireyselliğe dayalı, yüzde 40 kollektif oyun içerisindeyiz. Bunu değiştirmeliyiz. Bunun için oyuncularım çabalıyor. İstediğimiz noktaya gelmek zorundayız. Kollektif oyun, beraber oynama alışkanlığı çok önemli. Topla hızlı olmalıyız, topu çevirmeliyiz. Oyun kontrol etmeliyiz. Bunu yapmak istiyoruz. Oyuncularım da benimle aynı sayfada burada. Onlar da çabalıyorlar. İstediğimiz seviyeye geleceğiz" şeklinde konuştu.
"GEDSON'UN YERİNE BİRİSİ OYNAYACAK. O DA BENİM İSTEDİKLERİMİ SAHAYA VERDİĞİ ZAMAN HİÇBİR SIKINTI OLMAYACAK"
Gedson Fernandes'in sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde görev alamayacağı hatırlatılan Santos, şöyle konuştu:"Eksik oynamayacağız. 11 kişi olacağız. Bazen bir oyuncu eksik ya da sakat olduğu zaman insanlar yorumlar yapabilir. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine birisi oynayacak. O da benim istediklerimi sahaya verdiği zaman hiçbir sıkıntı olmayacak. Benim için önemli olan sahaya çıkan 11 oyuncu. Onların performansları önemli."
"OYUNCULARIN BİREYSEL PERFORMANSLARIYLA İLGİLİ KONUŞACAK OLDUĞUMDA TAKIM İÇİNDE TOPLANTI BİLE YAPMIYORUM"
Yeni transferler Al-Musrati ve Muçi'nin performansları hakkında gelen bir soruya tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi:"Ben bireysel olarak bu sorulara cevap vermiyorum. Diğer oyunculara saygısızlık olur. Teknik direktör olarak benim görevim sadece takıma odaklanmak. Güçlü bir takım yaratmak. Sahada beraber oynayabilen, güçlü bir oyun yaratmak. Bu anlamda da oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili konuşacak olduğumda takım içinde toplantı bile yapmıyorum. Bireysel olarak konuşuyorum. Benim tarzım bu. Oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili sorulara da genel olarak cevap vermiyorum."
"TAYYİP TALHA DAHA İYİYE GİDİYOR"
Tayyip Talha Sanuç'un çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Santos, "Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak yüzde 100 değildi. Her gün çalışıyor. Özel bir sebebi yok. Necip ve Colley oynuyor bildiğiniz gibi. 23 kişilik kadroya almıştık daha sonra 21 kişide yoktu. Dediğim gibi her gün daha iyiye gidiyor. Bir şekilde Tayyip'i değerlendireceğiz" dedi.
"DAHA HEDEF ODAKLI, ORGANİZE OYNAMAK ZORUNDAYIZ"
Takımın başına geçtikten sonra hücumda ve savunmada değişimler yaşandığını, bununla birlikte iyi yolda olduklarını ifade eden Fernando Santos, "İyiye giden şeyler var tam olarak değiştiremediğimiz ya da değiştirme yolunda iyi gittiğimiz şeylerden bahsedebilirim. Ofansif anlamda topu çok döndüremiyoruz. Aslında yavaşız. Daha akıcı, hızlı oynamak zorundayız. Bundan kastım topu alıp sürekli koşmak değil. Daha hedef odaklı, organize oynamak zorundayız. Bazen geriye çok oynuyoruz. Çok pas hatası yaptığımız zamanlar da oluyor. Geriye dönük olarak bunları kıyasladığınız zaman iyi bir aşamaya getiriyoruz. Düzeltmeye başladık. Yine de benim istediğim aşamaya gelmedi. Oyuncularım çabalıyor. Rakip ceza sahasına çok fazla giremediğimizi düşünüyorum. Oyuncularla yazılı ve görsel olarak bunları konuşuyoruz. Daha da iyiye gidecek. Biraz kontratak oynama alışkanlığı ya da direkt hücum yapma alışkanlığı, topa sahip olurken organize bir hücum değil de direkt uzun top atma alışkanlığı olduğunu görüyorum. Zamanla bunu toparlayacağız. Defansif olarak konuşacak olursak orada pozitif sinyaller var. Bu anlamda gelişiyoruz. Ligdeki tüm hocalara saygı duyuyorum. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, rakip forveti diğer ceza sahasına kadar kovalayabiliyor. Bu bir eleştiri değil, benim düşüncem. Benim futbol anlayışımda bu yok. Ben daha çok ön alan presinde, alan savunmasını tercih ediyorum. Bu anlamda da top rakipteyken yaptığımız savunmada eksiklerimiz var. Top rakipteyken agresif değiliz. Mücadelelere bazen çok rahat izin veriyoruz. İkili mücadeleleri alamıyoruz. Rakibimiz baskıdan çok rahat çıkabiliyor. Son maç çok iyiydi. Çok daha iyiye gideceğiz. Kazanmak, kazanma alışkanlığı elde etmek çok önemli. Yemeden atmayı daha iyi başarıyoruz. Taraftarımızı da anlıyorum. Göze daha hoş gelen futbol, daha gollü futbol istiyor herkes. Bu zaten Beşiktaş'ın DNA'sında var. Zaten öyle oynamak zorundayız. Şu an kazanıyoruz. Kazanmaya devam etmek zorundayız. Gol yemeden kazanmaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.
"İDMANLARDA DA UZUN SÜRE TAM TAKIM OLAMAMIŞTIK"
Uzun süre antrenmanlara eksik devam ettiklerini, kısa süre önce tam takım olarak çalıştıklarını söyleyen Fernando Santos, "İdmanlarda da uzun süre tam takım olamamıştık. Afrika Kupası vardı, sakatlar vardı. Kısa süre önce tam olarak çalışmaya başladık. İdmanlar çok önemli. İdmanlarda yaptığınız, maçta ortaya çıkar. Bir zorluk yaşadık. Sezon öncesi kampı olsa fiziksel ve taktiksel olarak birçok şeyi deneriz. Zamanımız olur. Hazırlık maçlarında kayıplar, ligdeki kadar önemli olmaz. Biz sezonun ortasın geldik. Gelir gelmez maç oynamaya başladık. Bu anlamda da mantaliteyi oturtmak zor oldu. Doğal olarak zorlanma yaşandı. Beşiktaş'taki kadroda olan her oyuncu, ilk 11 oyuncusu. 11 değişebilir, antrenman performansına göre. Oynamayacağı tartışılacak bir oyuncumuz yok. Herkes 11'de değişiklik gösterebilir" dedi.
"TOP BİZDEYKEN DURAĞAN OYNUYORUZ"
Hücum anlamında henüz istedikleri seviyede olmadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: "Hücum olarak istediklerimin yüzde 50'sini yansıttığımızı söyleyebilirim. Zorluklarımız var hücum olarak. Fazla bireyseliz. Oyuncu, topla fazla alan katetmeye çalışıyor. Koşup, yoruluyor. Top bizdeyken 10 oyuncunun; çözüm, alan, opsiyon göstermesi gerekiyor. Ama göstermediği zaman oyuncu topu kanat ya da merkeze atıyor. Böyle olduğu zaman topu döndüremiyoruz. Top bizdeyken durağan oynuyoruz. Topu, sırtımız kaleye dönük kontrol etme alışkanlığımız zaman. Oyuncularıma söylüyorum her zaman hedefimiz rakip kale. Kendi kalemize gol atmayacağız. Bu anlamda da öne gitme açısından, topu kontrol ettiğimizde geri düşünme bir alışkanlık. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Ofansif anlamda iyi organize olmadığımız, bireysele çok gittiğimiz zaman bir bakıyorsunuz takım boyu inanılmaz uzamış. Rakip topu aldığında zaman da çok fazla geriye koşup, yoruluyoruz. O zaman da istediğimiz aksiyonları yapamıyoruz. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz."
"ABOUBAKAR, YÜZDE 100 OLARAK KENDİNİ BEŞİKTAŞ'A AİT HİSSEDİYOR"
Aboubakar'ın aidiyetiyle ilgili sıkıntı olup, olmadığı yönünde gelen bir soru üzerine Fernando Santos, şu ifadeleri kullandı:"Fiziksel olarak kötü olsa maç kadrosunda olmazdı. Aboubakar, yüzde 100 olarak kendini Beşiktaş'a ait hissediyor. Benim gözlemime göre bir sıkıntı yok. Ben oyuncuları maç kadrosuna alırken kalite önemli. Kadroya aldığım bir oyuncunun kendini takıma ait hissetmeme durumu olamaz. Kadroya giren her oyuncu yüzde 100 buradadır. Olay Ahmet, Mehmet değil. Takım olarak nasıl oynuyoruz. Bazen bir oyuncu mükemmel oynayabilir, takım kötüdür. İşe yaramaz. Bir oyuncu özelinden konuşmak benim işim değil. Tek odaklandığım şey oyuncu takıma ne kadar fayda sağlıyor."
"İSTANBUL FANTASTİK BİR ŞEHİR"
İstanbul'u çok sevdiğini ancak trafik konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Fernando Santos, "İstanbul harika. Çok seviyorum İstanbul'u. Tek sıkıntısı bana göre trafik. Bazen çok canımı sıkabiliyor ama alışacağız. Ekibim de çok seviyor. Burada olmaktan mutluyuz. Evim Kadıköy tarafında. Bir apartman dairesinde yaşıyorum. Boğan manzarasını görmek çok güzel. Eşim buraya geldi. Gelip, gidiyor. Çocuklarım da ziyaretime geldi. Fantastik bir şehir. Taraftarlarımız çok iyi. Tutkulu bir taraftarımız var. Takıma çok destek oluyorlar. Bazı oyunculara tepki gösteriyorlar. Maç oynanırken çok fazla eleştirmesek iyi olur. Hepsinin desteğe ihtiyacı var. Ki taraftarımız dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde bu desteği gösteriyor" dedi.
"ŞİMDİDEN ÖNÜMÜZDEKİ YILIN PLANLAMASINA BAŞLADIK"
Gelecek yıl için çalışmalara başladıklarını belirten Santos, "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Beşiktaş'ın ne yapması gerektiğiyle aynı şey aslında. Beşiktaş her zaman kupa kazanmak, şampiyon olmak için oynar. Ben de taraftarlığın ne olduğunu biliyorum. Benim hayalim de aslında benzerlik gösteriyor. Bu yıl ligde üçüncü olup, kupayı almak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Gelecek yıl ben şampiyon olmak istiyorum. Avrupa'da iyi oynayan bir takım kurmak istiyorum. Bu anlamda da iyiye gittiğimizi biliyorum. Fernando Santos olarak taktiğe, kimin oynayacağına, oynamayacağına ben karar veriyorum. Ama işin diğer tarafı da hayallerimizi düşünürken yönetim tarafı da var. Onlarla da iyi ilişki içindeyiz. Şimdiden önümüzdeki yılın planlamasına başladık. Biraz zor olacak. Yabancı sınırı 14'tü, 12'ye iniyor. Çok fazla Türk oyuncu ihtiyacımız olacak. Plan yapmak zorundayız. Bu sadece yönetim ya da benim işim değil. Bunu için çalışıyoruz. Buraya geldiğimde zaman yoktu. Transfer başlamıştı, kaotik bir durum vardı. Önümüzdeki sezonda nasıl bir kadro planlaması yapacağız, bunları konuşacağız. Kararları benim verdiğim yerler var, yönetimin vereceği yerler var. Burada önemli olan iyi iş birliği içinde olmak. Şimdiye kadar çok iyi gitti. Hedef her zaman soruluyor. Bu hedef her zaman şampiyonluklar yaşamak. Hedefe ulaşmak da sadece benim direkt söyleyebileceğim bir şey değil" ifadelerini kullandı.
"EURO 2024'TE SÜRPRİZ YAPMAYA EN YAKIN TAKIM TÜRKİYE"
Türkiye'nin EURO 2024'te sürpriz yapmaya en yakın takım olduğunu belirten Santos, "Türkiye'ye geldiğim için değil, milli takım iyi tanıyorum. Katar'daki Dünya Kupası için eleme oynamıştık. Kazanmamız rağmen Türkiye bize çok zorluk çıkartmıştı. Çok ortada bir maçtı. Kaliteli, tecrübeli oyuncular var. Milli takımın çok güçlü bir orta saha oyuncusu var. Biz 2016'yı ve Uluslar Ligi'ni kazanmıştık. Ona rağmen bize o maçta ciddi sıkıntı çıkartmıştı Türkiye bize. Favori gösterilen 6, 7 takım vardır. Sürpriz yapmaya en yakın takım Türkiye. Bunu önceden de yapmıştı, tekrar yapabilir. İyi bir takım ve hocası var" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE, İNANILMAZ YETENEKLERE SAHİP, NÜFUSU KALABALIK BİR ÜLKE OLARAK BU KONULARA EĞİLMELİ"
"Türkiye'de U19'un ardından bir alt lig olması gerektiğini belirten, Portekiz'in 2002 yılından sonra bunu yaptığını ve daha başarılı hale geldiğine dikkat çeken Santos, "2002 yılına gidecek olursak Türkiye'nin yarı finale çıktığı dönemde Türkiye ile Portekiz arasında çok büyük bir fark yoktu. Benzer görülüyordu seviyeler. Fakat o yıllardan beri altyapı ve sistem anlamında yatırım yaptılar. Benim Türkiye'de anlamadığım ve değişmesi gereken bir şeyler var. Portekiz'de alt yaş kategorilerinde birçok lig var. Türkiye'de sadece U19 var. Az önce Tayyip Talha'yı sordunuz. Neden oynamıyor, çünkü fiziksel olarak iyi değil. Sakatlıktan çıktı. Ben onu nerede oynatacağım ? U23 olsa ben bu oyuncuyu orada değerlendirebilirim. Altyapı kötü işliyor demiyorum. Çok iyi oyuncular geliyor. Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var. Oyuncu iyi bir aşamaya geliyor, Beşiktaş'ta oynayamıyor. Bu oyuncu nerede oynayacak. Kiralık vereceksiniz. Bu oyuncuyu geliştirmek için oynatacak bir alan olmuyor. Sadece U19 var. 20, 21 yaşında bir oyuncu orada bir şekilde kalabiliyor. Çok iyi oyuncu, A takım seviyesinde değil ama U19'dan da bir tık iyi. Portekiz'de bunu 2002'lerde yapmaya başladık, müthiş işe yaradı ki sonuç ortada. Bu eleştiri değil. Sadece kıyaslama yaptığınız zaman bu bir gereklilik. Türkiye, inanılmaz yeteneklere sahip, nüfusu kalabalık bir ülke olarak bu konulara eğilmeli" diye konuştu.
"TARAFTARIMIZ; İYİ DEFANS YAPAN, İYİ HÜCUM EDEN BİR TAKIM GÖRECEK"
Galatasaray maçıyla ilgili düşünceleri sorulan Santos, şöyle konuştu:"Küçük takımlar Galatasaray'a karşı savunma yaparlar ve kontratak oynarlar. Bu normal bir şey. Küçük derken yanlış anlaşılmasın, bütçe olarak daha güçsüz takımlar. Ama biz Beşiktaş'ız. Galatasaray maçına özel bir plan yapmayacağız. Her rakibe saygı duyuyoruz. Onları analiz ediyoruz. Önemli olan biz nasıl oynayacağız. Ben oyuncularıma nasıl oynamaları gerektiğini aşılamaya çalışıyorum. Tabi ki kazanmak istiyoruz. Herkes kazanmak istiyor. Galatasaray ile oynuyoruz, yenelimden ziyade biz nasıl oynayacağız. Oyuncularımız istediklerimizi nasıl sahaya yansıtacak. Aslında bu da gelecekle alakalı bir şey. Oturttuğumuz mantalite sadece bir maç için olmayacak. Taraftarımız; iyi defans yapan, iyi hücum eden bir takım görecek.""QUARESMA BURAYA AŞIK"Fernando Santos, son olarak siyah-beyazlı ekipte daha önce 2 farklı dönemde Beşiktaş forması giyen vatandaşı Ricardo Quaresma ile ilgili şöyle konuştu:"Quaresma buraya aşık. Burayı çok seviyor. Taraftarların da onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Sembol olmuş. Bana da anlatıyordu. Uzun süre oynamadı. Fiziksel olarak şu an mümkün değil."