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Spor otomobil üreticisi Ferrari, iki yeni modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Maranello'daki merkezinde F8 Spider ve 812 GTS modellerini tanıtan İtalyan üreticinin F8 Spider modeli, 3.9 litrelik 8 silindirli motorundan 720 beygir güç üretiyor.

Otomobilin tavanı istenildiğinde açılabiliyor. 488 Pista Spider'in yerini alacak modelin, öncüsüne göre daha az radikal bir görünüme sahip olmasına rağmen, sportif özelliklerinin artırıldığı bildirildi.

Bir grand tourer (GT) olan 812 GTS ise, 6.5 litrelik benzinli 800 beygir gücündeki 718 Nm tork üreten 12 silindirli motoru ile dikkat çekiyor.

Otomobilin motor özellikleri ile pazardaki en güçlü üstü açılabilen model olduğu iddia ediliyor.

15 YENİ MODEL TANITACAK

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, daha önce yaptığı açıklamada 2019 ile 2022 yılları arasında 15 yeni model tanıtacaklarını bildirmişti.

CEO'nun çizdiği çerçeve kapsamında, markanın 2022 yılında hibrit bir model ile özel versiyonları satışa sunması bekleniyor.

Yeni modellerin katkısı ile şirketin gelirlerinin yüzde 38 oranında artması öngörülüyor.

1960 yılında ilk kez ortaya çıkan GT otomobiller, dört kişilik oturma kapasitesine sahip uzun yolculuklar için tasarlanan spor otomobiller olarak biliniyor.

Ferrari'nin bu alana ağırlık vereceği kaydedilirken, şirketin satışlarının yüzde 40'nın bu otomobillerden geleceği aktarılıyor.