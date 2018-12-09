Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılandığı davada, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen, örgütün sözde "TSK imamı" firari Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Aralık'ta E.Ö'yü adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etmesine itiraz etti.

AA'nın haberine göre, itirazı değerlendiren Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, E.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete getirilen sanık E.Ö'nün işlemleri devam ediyor.

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