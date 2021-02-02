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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan iki emekli general adliyeye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban ile bir mahrem imam, Ankara Adliyesine getirildi.

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan iki emekli general adliyeye getirildi
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Ocak'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

- Ankesöre takıldı

Şüphelilerden emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'un, örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladığı tespit edildi.

Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı. Bu göreve başlamadan kısa süre önce Harekat Başkanlığı, ardından 4. Kolordu Komutanlığı emrine verilen Atasoy, emekliye ayrıldı.

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı şüpheli Celalettin Çoban, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde "yurtta sulh konseyi" tarafından yayımlanan atama listesinde yer alıyordu. "Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan yaklaşık iki yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Çoban'ın yargılanmasına, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

"FETÖ imamı" olduğu iddiasıyla aynı operasyonda gözaltına alınan şüpheli Yaşar Özdemir'in özel bir şirkette çalıştığı belirlendi.

Öte yandan aynı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen ancak yakalanamayan eski MSB Personel Daire Başkanı şüpheli Nuri Cankıymaz ise Kurmay Topçu Albay rütbesindeyken 2011'de YAŞ kararıyla tuğgeneralliğine terfi ettirildi. Cankıymaz, darbe girişiminin ardından emekli edildi.

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