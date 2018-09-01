Feyenoord - Nac Breda maçı istatistikleri

Feyenoord ve Nac Breda, 02 Eylül 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:45. Feyenoord 6 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Nac Breda 3 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Feyenoord, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Nac Breda son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 678 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Feyenoord kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Nac Breda sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Feyenoord son haftadaki Heerenveen müsabasında 2-3 kazandı.

Nac Breda ise Twente maçında 1-1 berabere kaldı.

Feyenoord, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Nac Breda, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nac Breda, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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