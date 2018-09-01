FH Hafnarfjördur - KR Reykjavik rakamlar

İzlanda Urvalsdeild maçında FH Hafnarfjördur ile KR Reykjavik, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:15. 27 puanlı FH Hafnarfjördur 5. sırada bulunuyor, KR Reykjavik 30 puana sahip ve 4. sırada. FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 734 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FH Hafnarfjördur kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, KR Reykjavik sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

FH Hafnarfjördur son hafta oynanan Breidablik maçında 0-1 yenildi.

KR Reykjavik ise Stjarnan karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan FH Hafnarfjördur, 15 gol attı ve 13 gol yedi.

KR Reykjavik, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KR Reykjavik 16 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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