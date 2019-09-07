Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobilFiat 500 Dolcevita Türkiye'de

Online rezervasyon ile satışa sunuldu

Fiat'ın ikonik modeli 500'ün cabrio gövdeli özel serisi Dolcevita, Türkiye’de satışa sunuldu. Sınırlı sayıda gelen Fiat 500 Dolcevita'da, online rezervasyona özel 179 bin 900 TL'lik anahtar teslim fiyatı bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, İtalyanca’da 'tatlı hayat' anlamına gelen Dolcevita, 1.2 litrelik 69 HP gücündeki benzinli motor ve DualogicTM (otomatik) vites seçeneği ile alınabilecek

Fiat 500

Geçtiğimiz yıllarda Riva, Anniversario, Collezione gibi özel seriler ile satışa çıkan Fiat'ı ikonik model 500, cabrio gövdeli yeni serisi Dolcevita ile Türkiye’de satışa sunuldu.

İtalyan Riveriası’nın şezlonglarından ve plaj şemsiyelerinden esinlendiği belirtilen mavi beyaz renklerdeki çizgili tentesi, kırmızı-beyaz-kırmızı gövde çizgisi ve bulut beyazı rengiyle bayilerde yerini alacak Fiat 500 Dolcevita, 1.2 litrelik 69 HP gücündeki benzinli motor ve DualogicTM (otomatik) vites seçeneği ile sunulacak.

'İLK KEZ ONLİNE TALEP ALACAĞIZ'

İtalyanca’da “tatlı hayat” anlamına gelen Dolcevita, Eylül ayından itibaren online ön siparişe açılacak. Modelin online rezervasyona özel olarak 179 bin 900 TL'lik fiyat etiketi ile satışa çıkacağı kaydedildi.

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, "Fiat adına bir ilki gerçekleştirerek özel bir model olan Fiat 500 Dolcevita’yı online rezervasyon sistemimiz üzerinden ön siparişe açtık. Türkiye’ye sınırlı sayıda getireceğimiz bu özel seri için, online rezervasyon sistemimiz üzerinden sadece ön sipariş toplayacağız. Takibinde bayiler üzerinden satış işlemlerini tamamlayacağız. Bu süreçte online.fiat.com.tr rezervasyonunu yapanlar, internet üzerindeki adımları tamamlayıp, bayilerimize gelerek tüm satış işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Citroen C5 Aircross satış fiyatı ne kadar? Citroen 2019 fiyat listesi
OTOMOBİLİşte Citroen C5 Aircross satış fiyatı
Eylül'e kampanya ile girdiler
OTOMOBİLEylül'e kampanya ile girdiler
Yarı hibrit motoru ile gelecek
OTOMOBİLYarı hibrit motoru ile gelecek
Nissan Juke 10 yıl sonra ilk kez yenilendi - Haberler
OTOMOBİLEn küçük SUV'u yenilendi!
Son dakika! Reuters: Türkiye ve Volkswagen anlaşmaya yaklaşıyor
OTOMOBİLReuters: Türkiye ve Volkswagen anlaşmaya yaklaşıyor
Yerli pick-up üretti
OTOMOBİLYerli pick-up üretti!
Türkiye bisiklet ihracatında pedala güçlü basıyor
OTOMOBİLTürkiye bisiklet ihracatında pedala güçlü basıyor
ALD Automotive Türkiye'nin CEO'su belli oldu
OTOMOBİLALD Automotive'de bayrak değişimi
Volkswagen Passat satış fiyatı ne kadar? Volkswagen 2019 fiyat listesi
OTOMOBİLİşte Volkswagen Passat satış fiyatı
Adını Türkçe'den alıyor! Tarihindeki ilk elektrikli! - Haberler
OTOMOBİLTarihindeki ilk elektrikli modeli!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X