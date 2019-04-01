Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’e transfer olan Bafetimbi Gomis’in 2 milyon euroluk son taksitini Al Hilal Kulübü’nden alamayan Galatasaray, FIFA’ya gitmek için geri sayıma geçti.

1 Mart 2019 tarihinde ödenmesi gereken 2 milyon euroluk taksit gecikmişti. Son haftalarda görüşecek bir yetkili dahi bulamayan Galatasaray, Al Hilal Kulübüne 10 gün süre verdi. Şu anda beklemeye geçildi.

İhtarname çeken Galatasaray, Al Hilal Kulübü’ne 10 Nisan tarihine kadar ödeme yapması için zaman tanıdı. Galatasaray, 10 Nisan 2019’a kadar 2 milyon euro ödeme yapılmazsa Al Hilal Kulübü’nü FIFA’ya şikayet edecek.