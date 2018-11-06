Figueirense - Guarani sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Figueirense, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Guarani takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. 45 puanlı Figueirense 11. sırada bulunuyor, Guarani 49 puana sahip ve 9. sırada. Figueirense son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 426. İddaa'da Figueirense kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Guarani kazanır 2.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Figueirense önceki hafta Paysandu mücadelesinde 1-0 kazandı.

Guarani, Internacional karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Figueirense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Figueirense, kendi sahasında 22 gol attı, 24 gol yedi.

Guarani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Guarani, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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