Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek şampiyonluk için dev bir adım atarken hakem Bülent Yıldırım'ın kararları çok konuşuldu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'ye konuşurken hakem kararlarına sert tepki gösterdi. İşte Orman'ın sözleri:

"NE HİKMETSE 5 SENEDİR SEZONU GALATASARAY STADI'NDA BİTİRİYORUZ!"

"Hep futbola pozitif bir katkı sağlayalım, güzelliklerle anılsın, maçın öncesinde hakemler maça müdahil olmasın, teknik adamlar tayin etsin derim. Hep bu yönde mesajlar vermeye gayret ediyorum. Ne hikmetse, ligin bitmesine yakın Galatasaray maçlarını Galatasaray Stadı'nda oynuyoruz. Son 5 senede böyle oldu. Bunların ikisinden galip ayrılıp, şampiyon olduk. 5 senedir Galatasaray Stadı'nda ligi bitiriyoruz.

"HAKEM VÜCUT DİLİYLE YANLI BAŞLADI"

"Futbol yöneticileri için en kolay şey, olayı birine refere etmektir. Ben yönetici olarak bunu hiç benimsemem. Futbolcular da, teknik adamlar da, hakemler de gününde olmayabilir ama mesele iyi niyetli olmalarıdır. Bütün hayatım boyunca futbolun içindeyim, hakemlerin vücut dilini anlayabilecek zekada ve tecrübedeyim. Taç ayağına değdi, değmedi, o yorumlara çok girmek istemiyorum. Orada tenkit edilmesi gereken, biziz, kendimiziz. Hakem ilk dakikadan itibaren vücut dili itibariyle maça yanlı başladı. Bu tecrübedeki bir hakemin bu hataları yapmasını normal karşılamam benim için mümkün değil. Eyyamcılık ve pozisyon almak, hakemin işi değildir. Hakemin vücut dilinden ne demek istediğini anlarsınız. Maçın başından beri etki altında olan bir hakem öne çıktı. Saklandığı halde oyunun ortasında bariz hatalar yaptı. Mesela penaltı pozisyonu penaltı değil, bana göre ofsayt da değil! Ama penaltı kesin değil.

"ESKİ BİR BAŞKAN 'KAŞAR HAKEMLER' DEMİŞTİ"

"Eski bir başkan 'Kaşar hakemler' falan demişti. Biz bunların değişmesi için çok mücadeleler ettik, pozitif duruşlar sergiledik. Bugünkü hakem rezaletin üstüydü. Galatasaray kazandı, kazanabilir. Bu maçı kaybetmemizi de hakeme bağlamıyorum ama bugün hakem art niyetliydi ve maçı şaibeli hale getirdi. Buna hakkı yoktu, buna ihtiyacı da yoktu."

"KENDİ ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPARIZ"

Beşiktaş tecrübesindeki takım, 2 taçtan böyle gol yemez, biz kendi öz eleştirimizi yaparız. İşin özüne geldiğimizde hakemin işi vaziyeti idare etmek, eyyamcılık değildir. Doğru çalar, yanlış çalar ama bugünkü maçın hakemi maça çıktığında aklında bir şey vardı. Bu haftadan beri hakemleri yönlendirmek isterken, biz bunlar geride kaldı dedik. Bunlar geride kaldı ama hakemler duruyor orada. Bunların artık bitmesi lazım, yazıktır, günahtır. Taraftarlar üzülüyor, bana mesajlar atıyor, bazıları hakaret ediyor. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bu tecrübedeki bir hakemin bunları yapması nedeniyle çok üzgünüm."

"ZİHNİYET DEĞİŞMELİ"

"Futbol bir tek Türkiye'de oynanan bir oyun değil. İngiltere'de de, İspanya'da da, Almanya'da da oynanıyor. Siz Almanya'da maçtan evvel Rummenige'nin çıkıp da hakemle ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Futbol, futbol adamları tarafından oynanan bir oyun. Futbol, yöneticiler ve başkanlar tarafından pozisyon almayla oynanan bir oyun değil. Bizde yöneticiler değişti ama bu zihniyetin değişmesi lazım.

"YILDIRIM SAHAYA AKLINDA BİR FİKİRLE ÇIKMIŞ"

"Bizde eski alışkanlıklar var, kamuoyunu yönlendirme, baskı altına alma. Buna uyanlar var. Bu tecrübedeki bir hakem, eyyamcılık yaparak sahaya çıkıyor. Ben bunu okuyorum. Bugün Bülent Yıldırım sahaya aklında bir fikir ile çıkmış. Caner'e sarı kart verdi. Allah'ını seversiniz ya! Lens'e verilen sarı kart, Vida'ya verilen sarı kart. Maç 2-0 olduktan sonra Beşiktaş lehine hareketler. Yemezler yani!

"FENERBAHÇE MAÇI, AYNI HAKEM... DÜDÜĞÜ ASSA NE OLUR!"

"Fenerbahçe maçı da, aynı hakem, ilk yarıda 3-0 bitti. 2. yarıda başka hareketler. Böyle hakemleri örnek yaparsanız, alttan gelenler de bunları izleyecek. Bunlar, mesleklerine dönsünler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bunlardan hakem makem olmaz. Beşiktaş maçı kaybetti, Bülent Yıldırım düdüğü assa ne olur! Düdüğü assın, biz taraftara şirin gözükelim falan. Ben Bizans oyunları içinde değilim. 3. Lig'den hakem getirin, bundan daha iyi olur ya! Benim gördüğümü, bu Sabri Çelik görür, Mustafa Çulcu görür, Muhittin Boşat görür. Benim gördüğümden de çok daha iyisini görürler. Ben görüyorsam, onlar yüz bin defa görüyordur."

"HAKEMDEN MEDET UMAN NAMERTTİR"

Senelerce başkanlık yapan yöneticiler gidiyor ama bu düzenin değişmesi lazım. Bunun için temizlik yapmak lazım. Hakemden medet uman namerttir. Hakemden beklentim düzgün maç yönetsin. VAR sistemi mesela, VAR sistemine gidecek bir pozisyon bırakmadı hakem! Şimdi MHK'ya gitsem ne olacak, 3 puan geri mi gelecek? Şimdi Alanyaspor ile maçımız var, o çıksın bir açıklama yapsın, biz yapalım, Şenol hoca çıksın, yapsın; Sergen hoca çıksın bir açıklama yapsın. Dünyada böyle mi yürüyor futbol?"