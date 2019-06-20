Filenin Sultanları 6’lı finallerde!

Ankara TVF Başkent Voleybol salonunda oynanan 5. haftanın son gününde Milliler, rakibi Brezilya’ya karşısında 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14’lük setlerle üstünlük kurarak 3-2 galip gelmesini bildi. Grup aşamasını ilk 6 içerisinde bitiren Filenin Sultanları, 3 Temmuz -7 Temmuz tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan 6’lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.
Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol
Hakemler: Mohammad Shahmiri, Mario Bernaola Sanchez
Türkiye: Ezgi, Meliha, Aslı, Meryem, Ebrar, Zehra, Gözde, Cansu, Fatma, Şeyma, Buse, Şebnem (L) (Aylin)
Brezilya: Carneiro, Braga Guimares, Ferreira, Borgo, Pereira, Correa, Nobre Cardoso, Ratzke, Lemes, Francisco, Geraldo, Araujo, Henrique (L),(Araujo)
Setler: 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14
Süre: 2 saat 30 dakika (31,32,32,35,20)
YORUMLAR