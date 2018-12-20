Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib (60),tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; bir yıldır İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören Al-khatib, bu akşam saatlerinde vefat etti.

Al-khatib, 1958 yılında Ramallah'ta dünyaya geldi. 1979-1994 yılları arasında Ankara'da bulunan FilistinKurtuluş Örgütü temsilcisi olarak görev yaptı. 1994-200 yılları arasında Filistin'e döndü ve 2000 yılının başına kadar Filistin'de çeşitli devlet kurumlarında çalıştı.

Türkiye'ye 2000 yılında dönen Al-khatib, Filistin Büyükelçiliği Daire Başkanı rütbesi ile İstanbul Bölgesi Temsilcisi olarak atandı. Daha sonra 2. müsteşar derecesi ile görevine devam etti ve 2008 yılında 1. müsteşar olarak terfi aldı.

Al-khatib, 6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürütüyordu. Abdalkarim, Al-khatib evli ve dört çocuk babasıydı.

"FİLİSTİN İÇİN BİR AĞABEYDİ"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip'in vefatına ilişkin, "Filistin için, herkes için bir ağabeydi. Çok çalıştı. Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Bizim için çok büyük bir acı, kayıp maalesef. Herkes çok büyük bir üzüntü içerisinde." dedi.

Hatip'in cenazesinin, cuma günü Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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