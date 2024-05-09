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        Haberler Dünya Filistin'in üyeliği BM Genel Kurulu'nda yarın tekrar gündeme gelecek

        Filistin'in üyeliği BM Genel Kurulu'nda yarın tekrar gündeme gelecek

        ABD, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini 18 Nisan'da veto etti. BAE'nin ise BMGK'nin konuyu tekrar ele almasını ve Filistin'e ilave haklar tanınmasını isteyen tasarıyı oylanmak üzere yarın BMGK'ye getireceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:18 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:18
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        Filistin'in BM üyeliği görüşülecek
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        ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını 18 Nisan'da veto etmesinin ardından, yarın BM Genel Kurulunda BMGK'nin konuyu tekrar ele almasını ve Filistin'e ilave haklar tanınmasını isteyen tasarı oylamaya sunulacak.

        AA muhabirinin ulaştığı karar tasarısı, Arap Grubu'nun dönem temsilcisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından oylanmak üzere yarın BM Genel Kurulu'na getirilecek.

        Karar tasarısında "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekiliyor.

        Karar tasarısında BMGK'ye bu çerçevede "olumlu" şekilde tekrar konuyu ele alması tavsiyesinde bulunuluyor.

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        Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilen karar tasarısında, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması isteniyor.

        Ekonomik ve Sosyal Konseyden Filistin "Konseyin üyesi olmadan" söz konusu düzenlemeleri uygulaması çağrısı yapılan karar tasarısında, bunun diğer BM organları, özel ajansları ve BM sistemindeki kuruluşlar için geçerli olması talep ediliyor.

        Karar tasarısında Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkı bulunduğuna atıf yapılarak, BM Genel Sekreteri'ne kararın uygulanması için gerekli adımları atması çağrısı yer alıyor.

        Karar tasarısının ekinde Filistin için talep edilen düzenlemelerin bazıları şu şekilde sıralanıyor:

        "Alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma hakkı, Filistin ve Orta Doğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda konuşmacı olma hakkı, grup adına açıklama yapma hakkı, teklif ve değişiklik sunma hakkı, teklifleri oylamaya açma hakkı, BM Genel Kurulunun komitelerine Filistin heyetinden üyelerin seçilmesi hakkı, BM konferansları ve uluslararası toplantılara etkin katılma hakkı."

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        FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

        Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

        Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

        BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"ne iletmişti. BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

        Bunun ardından Cezayir, 18 Nisan'da Filistin'in üyeliği için BMGK'ye karar tasarısı sunmuştu. Karar tasarısı, ABD tarafından veto edilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #Birleşmiş Milletler
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