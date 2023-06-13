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Haberler Dünya Ortadoğu Filistinli tutuklu, 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu
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İsrail hapishanesinde tutuklu Filistinli, 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistinli Ahmed eş-Şimali’nin eşi, 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz bebek dünyaya getirdi

Filistinli tutuklu, 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu
AA

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden biri daha sperm kaçırma yöntemiyle baba oldu.

İsrail mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen ve 2008'den bu yana tutukluluk hali devam eden Gazzeli Ahmed Şimali’nin (38) eşi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla Kenan, Reyyan, Abdurahman ve Necah ismi verilen, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya getirdi.

Sağlık durumları iyi olan 34 yaşındaki anne ve bebekleri hastaneden ayrılarak ikamet ettikleri Gazze Şeridi'ne gittiler.

Anadolu Ajansı'na konuşan Makasıd Hastanesi Yenidoğan Bölümü Müdürü Dr. Hamid Hammaş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde özellikle ikiz doğumları konusunda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Gazzeli hastaların kendilerine başvurduklarını söyledi.

Hammaş, bağışlar yoluyla Filistinlilere ücretsiz sağlık hizmeti sundukları hastanede, 30 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nden gelen ikiz doğum vakalarına baktıklarını kaydetti.

İsrail makamlarının, hapishanedeki eşlerini ziyaret etmesine izin vermediği kadınlar, aile kurabilmek için sperm kaçırma yoluna başvurarak yapay döllenme yöntemiyle hamile kalıyor.

Filistin Yüksek Fetva Konseyi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin eşlerinin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri yönünde fetva vermişti.

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