Filiz isminin anlamı nedir? Filiz ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Filiz isminin analizi

Filiz ismi, en beğenilen kız isimlerinden biridir. Toplumumuzda yaygın olarak kullanılmaktadır. Hem güzel anlamlar taşıması hem de kulağa hoş gelmesi sebebiyle anne ve baba adaylarının ilgisini çeken isimler arasında yer almaktadır. Filiz isminin anlamı, Filiz ne demek, Filiz Kuran’da geçiyor mu, Filiz isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Filiz İsminin Anlamı

İsimler anlamlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Bu sebeple yeni tanıştığımız birine ismini ve isminin ne anlama geldiğini sorarız. Bilmiyorsak öğrenmek isteriz. Anne ve baba adayları da isimler hakkında detaylı bilgi edinmek ister. Çünkü ismin en önemli unsuru sahip olduğu anlamdır. Toplumumuzda isimlerin karakter üzerinde etkili olduğu yönünde yaygın bir görüş vardır. Bu nedenle ebeveynler çocuklarına isim koymadan önce kapsamlı bir araştırma yaparlar. Güzel anlamlar taşıyan isimleri tercih ederler, kötü anlamlar taşıyan isimler seçilmez. Filiz ismi de birbirinden güzel anlamlar taşıyan isimler arasında yer almaktadır. TDK’da yer alan bilgilere göre, Filiz isminin anlamları şunlardır: