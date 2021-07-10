HABERTURK.COM

Filo kiralama şirketi LeasePlan, filosundaki elektrikli araç sayısını artırdığını açıkladı. Bu kapsamda LeasePlan Türkiye'nin, Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğündeki İngiliz kökenli MG markasının ZS EV model elektrikli araçlarını filosuna dahil ettiği kaydedildi.

LeasePlan Türkiye’nin sıfır emisyona sahip olan yeni araçları, şirketin online kiralama kanalı olan tiklakirala.com ve tüm diğer satış kanallarında da kullanıma sunuldu. Konuyla ilgili olarak MG Türkiye Koşuyolu Showroom’unda düzenlenen teslim töreninde açıklamalarda bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Global yapılanmamızla 2030 yılına kadar tüm filomuzu sıfır emisyonlu araçlara geçirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve LeasePlan Türkiye olarak da ülkemizde somut adımlar atıyoruz. Bu konuda Avrupa’daki örneklerinden biraz daha geriden takip eden pazarımızı, sıfır emisyon dönüşümüne hazırlamayı sürdürüyoruz. Somut adımlarımızın en güncel örneği olarak da Türkiye pazarında MG markalı elektrikli araçları filomuza dahil ettik" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç teknolojisiyle tanışmak isteyen müşterilere kapsamlı çözümler sunduklarını da vurgulayan Oktay, "Şarj olanakları konusunda soru işareti yaşayan müşterilere tek noktada tam hizmet anlayışımızla çözümler sunuyor ve dilerlerse ofis ya da evlerine şarj üniteleri kurulması konusunda hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

'MARVEL-R VE EHS TÜRKİYE'YE GELECEK'

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO'su Kağan Dağtekin ise, "İngiliz MG markasının sahibi olan SAIC, elektrikli otomobillerde dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumunda. Yeni bir markayı rekabetçi pazara sahip bir ülkeye getirmek zor fakat konu elektrikli otomobiller olunca kartlar yeniden dağıtılıyor. Özellikle çevre dostu kurumsal şirketler için MG ZS EV modelinin çok uygun bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. MG özelinde çok kısa bir zaman içinde plug-in hibrit modeli EHS ile premium MARVEL-R modelini de Türkiye’ye getireceğiz" bilgilerini paylaştı.