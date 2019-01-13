Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB) açıkladığı 2018 yılında en fazla fındık ihracatı yapan 20 üye arasında Giresun'dan 6 firmanın yer aldığını belirtti.

İlk 20 arasında Yavuz Gıda'nın 6'ncı, Yavuzkan Hazel Gıda'nın 9'uncu sırada bulunduğunu aktaran Bölük, listede Noor Fındık'ın 11'inci, Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık Sanayi'nin 17'nci, Karadere Tarım Ürünleri'nin 18'inci ve Feysa Gıda'nın 19'uncu sırada yer aldığını kaydetti.

Bölük, üyelerini başarılarından dolayı kutlayarak, şöyle devam etti:

"Camiamız üyeleri 2018 yılı fındık ihracatının yüzde 14,2'lik kısmını tek başına Giresun'dan yapma başarısını göstermiştir. İhracatımızın, fındık özel sektörüne teşvik bazlı ve katma değerli ürün bazında yeni teşviklerin getirilmesi, ayrıca sektörümüzün enerji ve istihdam maliyetlerinin finanse edilmesi durumunda dış girdi olmadan sağladığı katkısının daha da artacağını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz."

Bölük, sürdürülebilir fındık tarımının Türkiye lehine dönüştürülmesi için fındık bahçelerinin yenilenmesi, arazi büyüklüklerinin rantabl hale getirilmesi, doğrudan gelir desteğinin de alan bazlı değil, üretim bazlı havza modeline dönüştürülmesini istediklerini kaydetti.

Giresun Ticaret Borsası'nda 2018 yılında 3 milyar 69 milyon 549 bin liralık işlem gerçekleştiğini de aktaran Bölük, bunun 2 milyar 960 milyon 242 bin 415 lirasını fındık ve mamullerinin oluşturduğunu belirtti.





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