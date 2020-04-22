Fırında Köz Biberli Köfte

3-4 Kişilik

Malzemeler:

5 adet kapya biber

300 gram köftelik kıyma

1 yumurtanın sarısı

1 dilim bayat ekmek içi

3-4 dal maydanoz

3-4 dal dereotu

3-4 dal nane

Tuz, kimyon

Domates sos için:

1 su bardağı domates suyu

1 çay bardağı domates püresi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

Tuz, kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

Öncelikle domates sosu hazırlayın. Bunun için tüm malzemeyi sos tenceresine alın. Orta ateşte, 15 dakika kaynatın. Sosunuz hazırdır.

Köfte için:

Kıymayı çukur bir kaba alın. Yumurta sarısını, ufalanmış bayat ekmek içini, ince kıyılmış yeşillikleri, tuzu ve kimyonu ekleyin. İyice yoğurun. Kapya biberlerin boyuna bıçakla her iki uç tarafı tamamen kopmayacak şekilde keserek boşluklar oluşturun. İçindeki çekirdekleri de temizleyin. Kapya biberlerin içini tuzlayın, fırça yardımı ile zeytinyağı sürün. Elde ettiğiniz köfte hamurunu kapya biberlerin içine paylaştırarak iyice doldurun. Üzerine soğuyan domatesli sosu dökün. 185-190 dereceye ayarlı fırında, 35-40 dakika pişirin.