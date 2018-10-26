Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığı FİSKOBİRLİK'e teminat karşılığı vererek bu kurumumuzu da ayrıca desteklemiş oluyoruz." açıklamasını hatırlattı.

Ayrıca TMO'nun da piyasadan fındık alacağını dile getiren Bayraktar, her iki durumun da fındığın sahipsiz olmadığının göstergesi olduğunu söyledi.





Bunun çok önemli bir şey olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Ayrıca FİSKOBİRLİK'in de bir sahibi var, dışlanmış bir kurum değil, bunu da böyle görmek lazım. Bu bizi uçurur, zaten FİSKOBİRLİK kendini toparlama sürecindeydi, bu elimizi çok rahatlatır." diye konuştu.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in desteklenmesinin üretici ile arasını daha da güçlendireceğine işaret ederek, "Üretici ile aramızın güçlenmesi bizim için önemli. Bizim piyasada daha güçlü şekilde üretici ve satıcı tarafında çok daha güçlü şekilde yer almamızı sağlar ki bundan sonra FİSKOBİRLİK'in yürüyüşü çok güçlü bir şekilde devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticinin sesinin duyulduğunu belirten Bayraktar, her iki kararın da bundan sonraki süreç ve gelecek yıllar için ciddi bir mesaj olduğunu kaydetti.

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