ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Türkiye'ye veda etti

Türkiye'deki görev süresi sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bir video mesaj paylaşarak Türkiye'ye veda etti.

#BüyükelçiFlake Türkiye’ye veda ederken, buradaki görevinin önemli anlarından bahsediyor.



//#AmbassadorFlake bids farewell to Türkiye and looks back on the highlights of his tenure.



➡️https://t.co/1FuY471TDP pic.twitter.com/hFGQHaYuhu — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) September 2, 2024

Büyükelçi Flake, elçiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 3 yıllık görev süresi boyunca Türk halkı ve Amerikan halkı arasındaki derin anlayış işbirliğini geliştirdiklerini söyledi.

Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeleri ve eğitim konusundaki faaliyetleri anlatan Flake, Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu ve muhteşem sporcularla tanıştığını kaydetti.

İki ülke arasındaki güven ve karşılıklı saygıyı artırarak ikili ortaklığın güçlendirildiğini aktaran Flake, "F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik." dedi.

REKLAM Flake, Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'ya verdiği "ortak desteğe" dikkati çekerek, "Küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettarız." ifadesini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takası konusuna da değinen Flake, iki ülkenin birlikte NATO'yı güçlendirdiğini söyledi. Flake, NATO'nun 2026'daki zirvesinin Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı. "TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMAKTAN ONUR DUYDUM"