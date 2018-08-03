Fleetwood - AFC Wimbledon maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fleetwood, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü AFC Wimbledon takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Fleetwood, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. AFC Wimbledon son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 283. İddaa'da Fleetwood kazanır 1.85, berabere biter 3.10, AFC Wimbledon kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Fleetwood son haftadaki Walsall müsabasında 4-2 yenildi.
AFC Wimbledon ise Oldham Athletic karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.
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