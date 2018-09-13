Florence Kasırgası: ABD'li yetkililerden 'Şiddeti düşse de felaket kapıda' uyarısı

ABD'nin doğu yakasına yaklaşan Florence Kasırgası'nın şiddeti Kategori 3'ten, Kategori 2 seviyesine çekildi. Ancak yetkililer hâlâ "felaketin kapıda olduğunu" söylüyor.

Florence'ın yarattığı rüzgârın hızı saatte 175 km'ye düştü. Ancak yavaş ilerleyen kasırganın yerleşim yerlerini günlerce etkileyebileceği ve sel felaketine neden olabileceği uyarıları yapılıyor.

Yaklaşık 10 milyon kişinin kasırgadan etkilenebileceği ifade ediliyor.

ABD'de de son olarak güneyde Georgia eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1040154520767156224

Daha önce Kuzey ve Güney Carolina ile Virgina, Maryland ve Washington DC'de de olağanüstü hal ilan edilmişti.

Florence'ın, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Batı Virginia'da şiddetli yağmur getirmesi, sele neden olması bekleniyor.

'En şiddetli kasırga'

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, "Hazırlıkları tamamlamak için süre neredeyse doldu. Felaket kapıda, yaklaşıyor" dedi.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'da yaklaşık 1,7 milyon kişiye, bölgeyi tahliye etmeleri talimatı verildi.

Florence için, "En şiddetli kasırga olabilir" uyarıları yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da videolu bir mesaj yayımlayıp ,"Bu, ülkemizde görülen en büyük kasırgalardan biri olacak… En büyük öncelik kendinizi korumanız" dedi.

Analiz şirketi CoreLogic'e göre, Florence'ın vereceği zararın maliyeti 170 milyar dolar olabilir ve kasırgadan 759 bin ev ile iş yeri etkilenebilir.

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