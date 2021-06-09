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Haberler2020 Avrupa ŞampiyonasıFlorenzi'den Türkiye yorumu: Burak Yılmaz çok tehlikeli
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Florenzi'den Türkiye yorumu

İtalya Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Alessandro Florenzi, Türkiye maçıyla ilgili açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, "Çok tehlikeli bir takımları var. Burak yılmaz müthiş bir sezon geçirdi" dedi

Florenzi'den Türkiye yorumu: Burak Yılmaz çok tehlikeli

Cuma günü oynanacak İtalya - Türkiye maçı öncesi gök mavili ekipten Alessandro Florenzi kameraların karşısındaydı...

Milli takımımızın kadrosunda birçok iyi isim olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, "Özellikle Burak Yılmaz ön alanda çok tehlikeli. Müthiş bir sezon geçirdi. Onları nasıl durdurmamız gerektiğini biliyoruz. Maça kadar da sıkı çalışıp, turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezonu Paris Saint Germain'de kiralık olarak geçiren Florenzi, Roma Olimpiyat Stadı'na geri döneceği için de oldukça heyecanlı.

Başarılı savunma oyuncusu, "Maalesef 80 bin kişilik bir statta, sadece 15 bin kişi önünde oynayacağız. Yine de benim için çok duygusal olacak. Burası bana çok şey kattı" dedi.

Florenzi, Mbabpe'li Fransa'nın turnuvanın favorisi olduğunu, ancak şampiyonu küçük ayrıntıların belirleyeceğini sözlerine ekledi.

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