Eşini tornavidayla delik deşik etti İstanbul'da tüyler ürperten olay yaşandı. 3 gün önce İngiltere'den İstanbul'a gelen İngiltere uyruklu Ahmet Yasin M.(28), otelde tartıştığı 26 yaşındaki İngiltere uyruklu eşi Ayan Mohamed Dhoba'yı tornavida ile saldırarak 41 kez sapladı. Dehşet olayın zanlısı kanlı kıyafetiyle yakalandı

Dehşete düşüren olay bugün saat 12.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, otel görevlileri 111 numaralı oda da kalan kadın müşteriyi kanlar içinde öldürülmüş buldu.

TORNAVİDAYI 41 KEZ SAPLADI

Olay hemen polise bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri, öldürülen kişinin İngiltere uyruklu Ayan Mohamed Dhoba olduğunu tespit etti. Ceset üzerin de yapılan incelemede korkunç detay ortaya çıktı. Boğaz ve vücudunun birçok yerinde kesik izi bulunan genç kadının tornavida ile öldürüldüğü belirlendi. Vücudunda 41 ayrı kesik izi bulunan olayla ilgili kayıp eşi Ahmet Yasin M. aranmaya başlandı.

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KANLI TİŞÖRTÜYLE YAKALANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Ahmet Yasin M. yakalandı. Yakalandığında üzerindeki beyaz tişörtünün kanlı olduğu görüldü. Cinayeti itiraf eden zanlı, tornavidayı odada klozete attığını söyledi.

TORNAVİDA BULUNDU

Şüphelinin bahsettiği klozette yapılan aramada suç aleti tornavida bulundu. Polis, tornavida ile şüphelini üzerindeki kanlı tişörte el koydu. Yapılan incelemede İngiltere uyruklu çiftin 3 gün önce İngiltere’den İstanbul’a geldikleri belirlendi. Sabiha Gökçen Havalimanından Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen çiftin, aynı gün Fatih’de ki olayın gerçekleştiği otele yerleştikleri belirlendi.

NİYE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Cinayeti itiraf eden zanlı, iddiasına göre olay günü eşinin kendisine uyuşturucu verdiğini ve daha sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Bu tartışmanın ardından eşini eline geçirdiği tornavidayla defalarca saplayarak öldürdüğünü anlattı. Tornavidayı klozette attıktan sonra olay yerinden kaçtığını belirti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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