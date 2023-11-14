Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini tornavidayla delik deşik etti

        Eşini tornavidayla delik deşik etti

        İstanbul'da tüyler ürperten olay yaşandı. 3 gün önce İngiltere'den İstanbul'a gelen İngiltere uyruklu Ahmet Yasin M.(28), otelde tartıştığı 26 yaşındaki İngiltere uyruklu eşi Ayan Mohamed Dhoba'yı tornavida ile saldırarak 41 kez sapladı. Dehşet olayın zanlısı kanlı kıyafetiyle yakalandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 14.11.2023 - 22:42 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da dehşet
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dehşete düşüren olay bugün saat 12.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, otel görevlileri 111 numaralı oda da kalan kadın müşteriyi kanlar içinde öldürülmüş buldu.

        TORNAVİDAYI 41 KEZ SAPLADI

        Olay hemen polise bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri, öldürülen kişinin İngiltere uyruklu Ayan Mohamed Dhoba olduğunu tespit etti. Ceset üzerin de yapılan incelemede korkunç detay ortaya çıktı. Boğaz ve vücudunun birçok yerinde kesik izi bulunan genç kadının tornavida ile öldürüldüğü belirlendi. Vücudunda 41 ayrı kesik izi bulunan olayla ilgili kayıp eşi Ahmet Yasin M. aranmaya başlandı.

        REKLAM

        KANLI TİŞÖRTÜYLE YAKALANDI

        Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Ahmet Yasin M. yakalandı. Yakalandığında üzerindeki beyaz tişörtünün kanlı olduğu görüldü. Cinayeti itiraf eden zanlı, tornavidayı odada klozete attığını söyledi.

        TORNAVİDA BULUNDU

        Şüphelinin bahsettiği klozette yapılan aramada suç aleti tornavida bulundu. Polis, tornavida ile şüphelini üzerindeki kanlı tişörte el koydu. Yapılan incelemede İngiltere uyruklu çiftin 3 gün önce İngiltere’den İstanbul’a geldikleri belirlendi. Sabiha Gökçen Havalimanından Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen çiftin, aynı gün Fatih’de ki olayın gerçekleştiği otele yerleştikleri belirlendi.

        NİYE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

        Cinayeti itiraf eden zanlı, iddiasına göre olay günü eşinin kendisine uyuşturucu verdiğini ve daha sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Bu tartışmanın ardından eşini eline geçirdiği tornavidayla defalarca saplayarak öldürdüğünü anlattı. Tornavidayı klozette attıktan sonra olay yerinden kaçtığını belirti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Matt Le Blanc, Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        Matt Le Blanc, Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak