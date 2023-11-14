Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı: Benim için büyük bir andı!
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Türkiye günlerine dair çarpıcı konuştu. İşte Bilic'in açıklamaları...
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Slaven Bilic o döneme dair açıklamalarda bulundu.
"İSTANBUL'A BAYILIYORDUM"
Coachesvoice sitesine konuşan Slaven Bilic, Türkiye'deki günlerine ve alışma sürecine değinerek, "Beşiktaş'ta çalışırken İstanbul'a bayılıyordum ama insanlar gelip, 'Anadolu'yu görmeden konuşma' diyordu. Oraya gittiğimizde gördüğüm şey Bosna'dan farklı değildi.
"MAAŞLAR GEÇ YATIYORDU"
"Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor. Bir İngiliz veya Alman farklı kültürlere girdiğinde şok yaşayabiliyor. Örneğin Türkiye'de maaşım biraz geç yatıyordu ancak buna şaşırmadım. Hajduk Split'teyken de maaşım geç yatıyordu ama elbet yatacağını biliyordum."
"TERZIC'İ KİRALADIM"
"Beşiktaş'a giderken Nicola Jurcevic ve Edin Terzic'i yanıma aldım. Terzic o zaman Dortmund U19 Takımı'nın başındaydı ve ben de Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ile konuştum. Zorc, 'Edin için büyük planlarımız var ama onu birkaç yıllığına sana kiralayabilirim.' dedi."
"BU CAMİALAR BİRER YAŞAM BİÇİMİ"
Hırvat hoca 3 büyük kulüple ilgili, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem." şeklinde konuştu.
"ZOR ZAMANLARDI"
Bilic, Beşiktaş'ta geçirdiği yıllara dair ise, "Orada harika zaman geçirdim. Beşiktaş ile 2 sezon üst üste üçüncü olmak iyi değildir ancak taraftarlar yaptığımız şeylere kıymet verdi. 2 yıl boyunca stadımız yoktu. Birçok iç saha maçımızı Ankara'da veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Zor zamanlardı." ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ANDI"
"Avrupa'da iyi işler yaptık. Kulüp için de benim kariyerim için de güzel başarılar elde ettik. Premier Lig'e giden yolumu açan maçlar oynadık. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iyi bir mücadele verdik. Arsene Wenger bana gelip, 'Türk kulüpleri ile birçok kez iki ayaklı maç oynadım ama ilk kez 180 dakikada kırılma yaşamayan bir Türk takımı gördüm. Tebrik ederim.' dedi. Benim için büyük bir andı."
"TARİHİ BİR GECEYDİ"
"UEFA Avrupa Ligi gruplarında Tottenham'ı, gruptan çıktıktan sonra ise Liverpool'u yendik. Liverpool'u penaltılarda elediğimiz o gece tarihi bir geceydi. Tribünlerde 63 bin kişi vardı."