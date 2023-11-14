Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı: Benim için büyük bir andı!

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"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ANDI"

"Avrupa'da iyi işler yaptık. Kulüp için de benim kariyerim için de güzel başarılar elde ettik. Premier Lig'e giden yolumu açan maçlar oynadık. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iyi bir mücadele verdik. Arsene Wenger bana gelip, 'Türk kulüpleri ile birçok kez iki ayaklı maç oynadım ama ilk kez 180 dakikada kırılma yaşamayan bir Türk takımı gördüm. Tebrik ederim.' dedi. Benim için büyük bir andı."