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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

        Son dakika haberi İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 05:51 Güncelleme: 15.11.2023 - 05:53
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        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı
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        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Hastanesi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.

        Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

        AA'nın haberine göre; operasyon öncesinde hastane müdürlüğüne konunun iletildiğini dile getiren Adraee, operasyon öncesinde hastaneden hasta ve sığınanlardan boşaltılması yönünde çabaların gösterildiğine işaret etti.

        GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞRULADI

        Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.

        SİLAH ATIŞLARI BAŞLADI

        Al-Jazeera televizyon kanalı canlı yayında telefonla bağlandığı Şifa Hastanesi Müdürü Münir el-Berş, hastaneye yönelik silah atışlarının ve bombardımanın sürdüğünü belirtti.

        El-Berş, "Şayet hayatta kalırsak, görevimizi sürdüreceğiz, şayet şehit olursak cennette buluşuruz." ifadelerini kullandı.

        Hastane içinden canlı yayında telefon konuşmalarına katılan siviller, saldırılardan dolayı, pencerelerden uzakta hastanenin iç koridorlarında kalmayı sürdürdüklerini kaydetti.

        "HER GÜN BİR HURMANIN YARISINI YİYORUM"

        Al-Jazeera'nın hastaneden kesintisiz süren telefon bağlantısına katılan Ahmed adlı bir sivil vatandaş, spikerin "yeme içme konusunu nasıl yapıyorsunuz" şeklindeki sorusuna karşılık, "Yanımda birkaç hurma var her gün bir hurmanın yarısını yiyorum." şeklinde cevap verdi.

        Daha önce Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasına yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Hastanesi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor." ifadesini kullandı.

        Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

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