Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

C.K. (27) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 26. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

AA'nın haberine göre; sürücü ile otomobildeki S.K. (58) ile M.K. (68) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YARALI KURTARILAMADI

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.