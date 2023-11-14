Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunan kadının cenazesi defnedildi.

ŞÜPHELİ EŞ VE OĞULLARI DA CENAZEYE KATILDI

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Olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürülen H.S'nin eşi S.A.S. (57) ile oğulları S.S. (28) ve B.S. de (23) jandarma gözetiminde cenaze törenine katıldı.