Florya bayram yerine döndü

Ligde 20 yıl aradan sonra Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Uzun yılların ardından gelen zafer nedeniyle taraftarlar, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının tesislere gelmesini heyecanla beklemeye koyuldu.
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