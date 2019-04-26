ABD merkezli otomotiv devi Ford, elektrikli arazi taşıtları geliştiren bir girişim olan Rivian'a yatırım yaptığını duyurdu.

500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiren Ford'un, Rivian'ın elektrikli arazi araçları geliştirdiği skateboard (kaykay) platformunu, kendi elektrikli araçlarında kullanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Ford'un daha önce üreteceğini duyurduğu Mustang'ten ilham alan elektrikli crossover ve F-150 pickup modelinin elektrikli versiyonlarında söz konusu platformun yer alması bekleniyor.

2020'DE SATIŞA ÇIKACAK

Rivian'ın en son yatırımını ise Amazon'un başını çektiği yatırım turunda almıştı. Markanın ikinci yatırım turunda 700 milyon dolar değerinde finansman sağlanmıştı. Markanın adı bir dönem de ABD'nin bir diğer büyük otomobil üretici General Motors (GM) ile anılmıştı.

Fakat, Ford ile yapılan anlaşmanın GM ile yapılan görüşmeleri rafa kaldırdığı söylenebilir. Rivian'ın R1S ve R1T modellerinin 2020 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

VW ANLAŞMASINI ETKİLEYEBİLİR

Rivian ile yapılan anlaşmanın, Ford'un Volkswagen (VW) ile yapacağı işbirliğini ise nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu haline geldi.

Öyle ki, iki firma Amarok ve Ranger ile Transit ve Transporter modellerini aynı platformlarda üretmek üzere bir süre önce anlaşmaya varmıştı.

İki otomobil üreticisi, otonom otomobillerin Ar-Ge çalışmalarını birlikte yapmayı ve VW'nin elektrikli araç platformu MEB'den Ford'un da yararlanabilmesi üzerine görüşmeleri sürdürüyor.