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Bu yılın başında her yeni otomobilinin yarı hibrit, tam hibrit, plug-in hibrit veya tam elektrikli bir versiyonu olacağını duyuran Ford, yeni ürün gamını Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergiledi.

2019'da sekiz adet olmak üzere 2024 yılına kadar 17 elektrikli aracını Avrupa pazarına sunmaya hazırlanan ABD merkezli üretici, elektrikli güç aktarma organlarının 2022 sonuna kadar otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturacağını ve elektrikli araç satışlarının konvansiyonel benzinli ve dizel araçları geçeceğini öngörüyor.

Markadan yapılan açıklamada, söz konusu zamana kadar 1 milyon elektrikli otomobilin satılması hedefleniyor.

Frankfurt fuarındaki standında tamamıyla yenilen Kuga'nın şarj edilebilir (plug-in) hibrit versiyonunu tanıtan marka, ABD pazarında yönelik geliştirdiği SUV modeli Explorer'in da plug-in hibrit versiyonunu sergiledi.

ABD'li üreticinin hafif ticari modeli Tourneo Custom da, sekiz koltuklu plug-in hibrit seçeneği ile Frankfurt'ta boy gösterdi.

Ford'un 20 yıl aradan sonra b-SUV olarak geri dönen Puma modeli de, Ecoboost yarı hibrit motor seçeneği ile Almanya'daki fuarda tanıtıldı.

Markanın d-segment sedan modeli Mondeo'da, hibrit versiyonu ile fuarda sergilendi.

Öte yandan, Mustang esintili yeni tam elektrikli SUV’un 2020 yılında satışa sunulacağı bilgisi verildi.

ALTI ENERJİ TEDARİKÇİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Yapılan açıklamaya göre, Ford, şarj edilebilir (plug-in) hibrit müşterilerine ev tipi duvar şarj üniteleri ile birlikte kurulum hizmetleri sunmak, elektrikli araçların daha basit, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir biçimde şarj edilmesini sağlamak için Avrupa çapında altı enerji tedarikçisiyle iş birliği yapacak.

Bu kapsamda, şirket bu doğrultuda bir süre önce İngiltere ve İrlanda'da hizmet sunmak için Centrica ile çalışacağını açıkladı. Ford’un enerji alanındaki iş ortakları, kurulum hizmetlerini Ford’un Avrupa genelindeki bayilik ağlarını desteklemek için de sunacaklar.

Ford’un duvar ünitesi çözümünün, Ford’un plug-in hibrit model kullanıcılarına evde şarj sürelerini üçte bire kadar kısaltmak için klasik bir ev prizine göre yüzde 50’ye kadar daha fazla şarj gücü sağlayacağı bildirildi.

Markanın, 30 ülkede 118 binden fazla şarj noktasına erişim sağlayacağı kaydediliyor.