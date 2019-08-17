Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın ilk haftasında Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Rouwen Hennings'in attığı golle Fortuna Düsseldorf'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu golün asistini mili futbolcu Kenan Karaman yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Johannes Eggestein ile bulduğu golle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. Fortuna Düsseldorf bu gole hızlı cevap verdi ve milli futbolcu Kenan Karaman'ın 52. dakikada filelere gönderdiği topla skoru 2-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekibin 64. dakikada kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen milli futbolcu Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Müsabakada başka gol olmadı ve Fortuna Düsseldorf deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan Türk futbolculardan Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman ise 68 dakika oyunda kaldı.

Werder Bremen'da ise ilk 11'de başlayan Ömer Toprak'ın yerine 82. dakikada Joshua Serent oyuna girerken, Nuri Şahin 90 dakika süre aldı.