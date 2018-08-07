Fortuna Köln - Karlsruher maçı heyecanı

Almanya 3. Lig maçında Fortuna Köln ile Karlsruher, 07 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Fortuna Köln 3 puanla 12. sırada, Karlsruher 2 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fortuna Köln, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karlsruher son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fortuna Köln kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Karlsruher sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Fortuna Köln son hafta oynanan Magdeburg maçında 1-2 yenildi.

Karlsruher ise FSV Zwickau karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Fortuna Köln, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fortuna Köln, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Karlsruher, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Karlsruher, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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