Fotoğraflarla: 94 yaşındaki usta spiker Halit Kıvanç'ın BBC Türkçe günleri

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Bugün, 18 Şubat 1925 doğumlu Halit Kıvanç'ın doğum günü.
94 yaşındaki usta spiker Halit Kıvanç, 1963 senesinde BBC Türkçe'de çalışmıştı. Daha sonra kendisine 5 senelik kontrat teklif edilmesine rağmen "ben öğrendiklerimi memleketimde uygulamak için gitmek istiyorum" diyerek Türkiye'ye döndüğünü söylüyor.
Kıvanç BBC Türkçe'de program yaptı, haber okudu, hatta radyo tiyatrosunda oynadı.
Yukardaki resimde ise Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter ile Londra'da BBC Türkçe stüdyosunda bir mülakata hazırlanıyor.
1963 yılından bir toplu fotoğraf. Soldan sağa, ayaktakiler: Halit Kıvanç, Mehmet Refiğ, Can Yücel, Ömer Umar, İzgan Baz. Oturanlar: Feyyaz Fergar (Kayacan),Leyla Umar, Dr. Andrew Mango, Mübeccel Argun.
Halit Kıvanç, Türkiye'den incemeler yapmak üzere İngiltere'ye gelen valilerle BBC Türkçe için bir mülakat hazırlığında.
Halit Kıvanç "Bir Koltukta Kaç Karpuz" adlı kitabında da kullandığı bu resmin altına şöyle yazmıştı:
"Dünyanın her yerindeki radyocular ve TV'ciler, yayın kuruluşları içinde İngilizlerin ünlü BBC kurumuna özel bir yer ayırırlar. Yakın zamana kadar Amerikalılar için bile BBC'de ekrana çıkmak hele hele BBC'de çalışmak çok önemliydi. Ben bu güzelliği tatmak şansına eriştim. Bir yıla yakın süre çalıştım BBC'de."
Halit Kıvanç ve Andrew Mango dönemin önde gelen bir sendika lideri ile mülakata hazırlanıyor. Tarih, 24 Temmuz 1963. Tam o gün Türkiye'de işçilere grev hakkı verilmişti.
Halit Kıvanç, devlet operasının ünlü bası Ayhan Baran ile mülakat yapıyor. Baran, 1963'te Londra'daki Wigmore Hall'da bir resital vermişti. Konser sonrasında ise BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlamıştı.
Tarih 5 Temmuz 1963. Bir grup Türk halk müziği sanatçısı, BBC Türkçe'nin bir program kaydında yer almak için Londra'ya gelmişti. Resimde Halit Kıvanç, ekibin başı olan Abdullah Yüce ile konuşurken görülüyor.
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