Beşiktaş'la anlaşmaya varan ve siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyecek Francisco Montero dün gece saatlerinde İstanbul'a gelirken 21 yaşındaki savunmacının maçlarda taktığı gözlük de gündem oldu. Montero, Mart 2017'de yaşadığı bir sakatlık nedeniyle maçlarda gözlük kullanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Mart 2017'deki bir maçta retinasına darbe alan Montero gözünden sakatlık geçirdi. Geçirdiği tedavinin ardından gözünde herhangi bir problem oluşmayan 21 yaşındaki savunmacı doktor tavsiyesiyle gözlüğü kullanmaya devam ediyor.

Antrenmanlarda gözlüğü takmayan Montero, maçlarda ise bir darbeye karşı gözünde oluşabilecek olası bir hasarın ciddileşmemesi için gözlük kullanmaya devam ediyor. FIFA, özel ve hassas sakatlıkların doğmaması için bu tip ekipmanların maç içiminde kullanılmasına onay veriyor.