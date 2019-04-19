UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Eintracht Frankfurt ile Benfica karşı karşıya geldi.

İlk maçı 4-2 kaybeden Eintracht Frankfurt, 36. dakikada Filip Kostic ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Sebastian Rode çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Ante Rebic oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Eintracht Frankfurt, ilk maçta 4-2 mağlup olduğu Benfica'yı Almanya'da 2-0 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.