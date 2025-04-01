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        Haberler Dünya Fransa Başbakanı Bayrou, hükümetin yargı kararını eleştirme hakkı olmadığını belirtti - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Fransa Başbakanı Bayrou, hükümetin yargı kararını eleştirme hakkı olmadığını belirtti

        Fransa Başbakanı François Bayrou, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimlerinden siyasetçi Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından, hükümetin yargı kararını eleştirmeye hakkı olmadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:45
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        "Hükümetin yargı kararını eleştirme hakkı yok"
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        Fransa Başbakanı François Bayrou, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimlerinden siyasetçi Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından, hükümetin yargı kararını eleştirmeye hakkı olmadığını belirtti.

        Bayrou, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda hükümete soru faslında, Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı dava kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "Öncelikle, bir hükümet sorumlusunun yargı kararını eleştirmesi mümkün değil. Hatta buna hakkımız olmadığını düşünüyorum." diyen Bayrou, yargı kararlarının ve yargıçların korunması gerektiğini söyledi.

        Bayrou, görevleri kapsamında koşulsuz ve güçlü bir şekilde desteklemek gerektiğini savunarak, milletvekillerinin de yargıçlara yönelik bu desteği göstermesinin önemine dikkati çekti.

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        Temyiz hakkının bir hukuki prensip olduğunu belirten Bayrou, bazı yargı kararlarının geçici olarak uygulanmasıyla ilgili soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

        Bayrou, parlamentonun yargı kararlarının geçici olarak uygulanması konusunu görüşmesi gerektiğine işaret etti.

        OLAY

        Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği yaptığı dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle iki kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

        Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları gerekçesiyle 2015'te soruşturma açılmıştı.

        Paris Savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, Avrupa Birliği'ne (AB) ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını talep etmişti.

        2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

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        Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen hakkında dün, AB fonlarını zimmetine geçirmek suçundan 5 yıl siyasi yasak cezasının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere toplam 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

        Le Pen, hakkında verilen kararın okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etmişti.

        Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

        Karara, yerel siyasiler ve bazı Avrupalı liderler tepki göstermişti.

        Fransa'da Yüksek Yargı Konseyi tarafından dün yayımlanan bildiride, "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler ve siyasi liderlerin özellikle soruşturmanın veya mahkumiyet kararının esasına ilişkin açıklamaları demokratik toplumda kabul edilemez." ifadeleri kullanılmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #bayrou
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