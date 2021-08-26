Fransa Başbakanı'ndan tahliyelere ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

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Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa’nın RTL radyosuna yaptığı açıklamada, ''Fransa'nın cuma akşamından itibaren Afganistan'daki insanları artık tahliye edemeyeceğini'' ifade etti.

Castex, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Yarın akşama kadar tahliyelere devam edeceğiz" açıklamasında bulunarak cuma akşamından itibaren tahliyelerin durdurulacağını aktardı.

ABD ve müttefikleri, 31 Ağustos tarihine kadar mümkün olduğu kadar çok insanı tahliye etmek için acele ettiğini söylerken, terör saldırısı tehdidi nedeniyle insanlara, Kabil Havalimanı’ndan uzaklaşması için çağrı yapıldı.

Taliban'a karşı, 20 yıllık savaş sırasında Batılı ülkelere yardım eden binlerce yabancı ve Afgan'ın tahliyesini tamamlamak için baskı yoğunlaşırken, tüm ABD ve müttefik birlikler önümüzdeki hafta Kabil'den ayrılacak.