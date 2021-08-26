İngiltere, Kabil için terör saldırısı uyarısında bulundu 0:00 / 0:00

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Yüksek terör saldırısı tehdidi nedeniyle uyarıda bulunana bakan, saldırıya ilişkin güvenilir istihbarat kaynakları olduğunu vurgulayarak insanlara, Kabil Havalimanı’na gelmemesi için çağrıda bulundu.

Militanların, Afganistan'dan kaçmak için toplanan Kabil Havalimanı'ndaki vatandaşları hedef aldığı, güçlü istihbarat kaynaklarına dayandırıldı.

Yakın bir saldırı planlandığına referans veren bakan, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Sadece tehdidin ciddi olduğunu söyleyebilirim. Orada olanları korumak için elimizden geleni yapacağız.’’ açıklamalarında bulundu.

Her ihtimali değerlendirdiklerini söyleyen bakan, bu süreç içerisinde insanlara yeni tavsiyeler verilebileceğini ancak bunun garantisi olmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün Afganistan için yüksek terör saldırısı uyarısı yapmış, vatandaşlarına Kabil Havalimanı’na seyahat etmemeleri çağrısında bulunmuştu.