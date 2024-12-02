Fransa'da Başbakan Michel Barnier hükûmeti, bütçe sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) başkanı Marine Le Pen, bütçe konusunda hükûmetle aynı fikirde olmadıklarını ve bazı talepleri olduğunu belirtti. Le Pen, taleplerinin yerine gelmemesi durumunda hükûmete karşı sunulacak gensoruyu destekleyeceklerini ifade etti.

Marine Le Pen, yaptığı açıklamada özellikle ilaçların geri ödemelerinde yapılması planlanan kesintilerin iptal edilmesini istediklerini belirtti. Le Pen, 2 Aralık günü 'X' üzerinden açıklamalarda bulunarak "İlaçların geri ödemesinin kaldırılması kabul edilemez." dedi.