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        Haberler Dünya Fransa: UCM kararını uygulamayabiliriz | Dış Haberler

        Fransa, UCM'nin Netanyahu kararını uygulamayabilir

        Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz ay İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanmasına hükmetti. Avrupa Birliği'nden birçok ülke, Netanyahu'nun ülkelerine girmesi durumunda kararın uygulanacağını duyururken Fransa'dan farklı bir görüş bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun tutuklanmayabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 00:46 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:50
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        Fransa, UCM kararını uygulamayabilir
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        Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz ay İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "sivillerin aç bırakılması, cinayet ve zâlimce muâmelede bulunma" suçlarından ötürü tutuklama kararı çıkardı.

        Birçok Avrupa Birliği ülkesi de hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak kararı uygulayacaklarını dile getirdi. Ancak Fransa Dışişleri Bakanlığı farklı bir görüş beyan etti.

        Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmadığı ve dolayısıyla taraf olmadığı bir kurumun ilkelerine göre davranmak zorunda olmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in UCM'yi oluşturan Roma Statüsü'nde imzacı taraflardan biri olmadığı da ifade edildi.

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