Şirketlerin satış süreçlerini dijitalleştirme üzerine çalışmalar yürüten yerli teknoloji şirketlerinden Proceed Labs, Fransız fintech şirketi Up Group tarafından satın alındı. 14 milyon TL'ye gerçekleşen satış ile, Proceed Labs'in yazılımları, ön ödemeli kart hizmetleri sunan Up group’un faaliyet gösterdiği 19 ülkede kullanılmaya başlanacak.
İŞİ 2.5 SAATTEN 15 DAKİKAYA İNDİRİYOR
Proceed Labs tarafından üretilen teknolojinin, B2B alanında iş yapan şirketlerin satış süreçlerini, imza süreçleri ve ödemeler de dahil olmak üzere dijitalleştirdiği ve şirketlerin verimliliğini artırdığı belirtiliyor.
Proceed Labs Kurucu Ortağı ve CEO'su Altuğ Beşer, "Satış verimliliğini artırmak adına yapılmış en büyük atılım CRM sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması olarak görülüyor. Ancak araştırmalar, CRM projelerinin üçte birinin başarısız olduğunu gösteriyor. Yazılımımız ile, CRM ürünlerinin tam performans kullanılmasına yardımcı olmanın yanı sıra manuel yönetilen satış süreçlerini de dijitalleştirerek satışçıların günde 2.5 saat ayırdıkları satış dışı operasyonel işlerini 15 dakikada tamamlamalarını sağlıyoruz" dedi.
19 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
Şirketin satışını değerlendiren Beşer, "Up Group ile birlikte, 4 kıtada 19 ülkede tüm satış ekiplerinin süreçlerini dijitalleştirerek, ürünümüz ile sözleşmesini tamamlayan şirket sayısını 100 bine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.
Up Group Avrasya Müdürü Julien Anglade de, "Türkiye’den üretilen Proceed ürünü, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerimizde uygulanabilir olmasını görmemizin yanı sıra B2B iş yapan birçok şirketin satış süreçlerini iyileştirebilecek olması UP Group olarak yatırım kararımızda çok etkili oldu. Proceed Labs’in bilgi ve tecrübesini farklı ülkelere taşıyacağız” şeklinde konuştu.
2016 yılında kurulan Proceed, toplamda 11 bin teklif göndererek 3 bin 900 işletmeye online satın alma deneyimi uaşltırdı. Şirket, bon bir yılda ise yüzde 22 büyüme ile cirosunu 5.4 milyon TL'ye taşımış durumda. Şirketin ilk olarak Romanya’da satışa sunduğu yazılım ürünlerinin, 2019’da Fransa, İtalya ve Meksika’da yer alması planlanıyor.
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