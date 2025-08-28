Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz - Futbol Haberleri

        Fred: Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 1-0 yenilerek turnuvadan elendikleri Benfica maçının ardından, "Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz" dedi.

        Giriş: 28.08.2025 - 00:50 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:50
        "Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz"
        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 yenilerek Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, açıklamalarda bulundu.

        "DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

        Maç hakkında konuşan Fred, "Konuşması zor çünkü sıcak kafayla ne konuşabilirim bilmiyorum. Kolay bir maç olmadı, bunu biliyorduk. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Baskı yaratmak istediler üzerimizde. İlk maçta şanslar yaratmıştık, gol atabilirdik ama maalesef olmadı. Konuşması zor. Daha iyisini ortaya koyabilmek adına daha çok çalışmalıyız. Kendimizi daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek adına sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

        "AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"

        Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerini açıklayan Brezilyalı oyuncu, "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz, Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz ama çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

