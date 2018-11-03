Fredericia - FC Roskilde sahaya çıkıyor

Danimarka 1.Lig maçında Fredericia ile FC Roskilde, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:45. Maç öncesi Fredericia 23 puanla 4. sırada, FC Roskilde 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Fredericia, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. FC Roskilde, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 493 kodlu maçı oynayanlar; Fredericia galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, FC Roskilde galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Fredericia son hafta oynanan Hjorring maçında 1-3 yenildi.

FC Roskilde, Fremad Amager karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Fredericia, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 11 gol yedi.

FC Roskilde, dış sahada 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Roskilde 8 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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