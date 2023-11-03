Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan: Çekirge - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan: Çekirge

        Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan müsabakayı kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 22:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş’in planı son derece tutarlı ve basitti. G.Saray’a karşı nereye kadar direnebilirse direnecek, kaptığı toplarla uzun vurarak çıkacak, öndeki 3 KOITA’ya alan ve zaman yaratacaktı.

        2

        Nitekim 2 kez, 14’te FALL, 31’de de N’GOY ile ilk yarıda planı tuttu. Cihat Arslan’ın bir Süper lig maçı sonrası tarif ettiği HAKSIZ REKABET MUSLERA iki pozisyonda da rakiplerine geçit vermedi. Özdeş’in 10 oyuncusu tahmin edilebilen kadrosunun bizcileyin en büyük sürprizi kuşkusuz sol beke monte ettiği Mortada idi. 29 yaşındaki Tunus’lu orta saha, Yasin ve Duhan’a göre deneyimiyle tercih edilmişti.

        3

        33’te ZAHA’nın bulduğu gol klas ürünü. Çıkan onbirin ‘form itibariyle’ en zayıf iki halkasından biri olan Fildişi’li, maçın 10.dakikasında harika hareketleriyle tamamladığı şutunu dışarı vurduğu andan itibaren oyunun hep içindeydi. Kerem ve kısmen Kaan’ın yardımlarıyla Kasımpaşa’nın sağ kanat savunmasına zor anlar yaşattılar.

        4

        Aynı akın yoğunluğunu ters kanatta görmek mümkün değildi. Fıtratı gereği içeri devrilen Hakim, vaziyete zaman-zaman hakim olamasa da Mortada’nın istediği gibi ileri çıkmasını engelliyordu.

        5

        İkinci yarı maçın hakimi ise Kasımpaşa idi. Çünkü ilk yarıdaki planlarına sadık kaldılar. Meşhur deyimimizle GEÇİŞ OYUNU’nu Boey üzerinden çokça uygulama olanağı buldular. Yarının hemen başında peşisıra gelen iki golle maç 2-1’e gelse de sonrası çetin oldu. G.Saray’ın 70’te Icardi’nin kafasıyla bulduğu pozisyon dışında öyle aman-aman “bu da nasıl kaçar” denebilecek bir denemesi olamadı.

        6

        Tete’nin girişiyle sağ kanat alevlense de ona destek olan BOEY, arkaya çok kaçırdı rakibi FALL’ı… Aynı FALL’ın 79’da bu kez sağ kanattan bulduğu fırsatı (Yasin’e hasislik edip topu vermemesiyle) kaçırması sonucu beraberlik şansı berhava oldu.

        7

        Kasımpaşa’nın futbol yönetimi bu maçta nasıl puan alamadık diye hayıflanmıştır. G.Saray’da ise Rize maçıyla başlayan oyun düşüşü sürüyor. Öyle derin çelişkiler var ki sahada…

        8

        Maçın en iyilerinden biri TORERIA… Doğru. Ancak tek başına savaştığı orta sahada yetemediği için Kasımpaşa ikinci yarı 10 civarı geçiş yakaladı. 2-1 kazandık diyorsun; henüz ilk 31 dakikada Muslera iki net gol pozisyonu çıkarıyor.

        9

        İşi döndürüp dolaştırıp seyirciye spektaküler hareketleriyle “ovvv” çektirecek HAKİM, TETE, ZAHA’ya bağlıyorsun… Onların ayaklarından netice aldın, aldın; alıyorsun da… ICARDİ’nin durumu zaten malum.

        10

        Sanırım bir parça çekirgeye döndü iş… İki kez sıçradı… Kerem, Boey, Torerira, solbek! Abdülkerim haklı olarak düşüyorlar güçten. Toreria insan üstü ama 3 kişi değil. Orta sahadaki ciddi yazılım eksikliklerine çare olamıyor ki zaman zaman…

        11

        İkidir aynı cümleler… Kopuk oyun… Zaman-zaman parlayan yıldızlar… Kısmi teslimiyetler…
        Çekirge 2 kez sıçradı…

        12
        13
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Üç puan Zaha'dan!
        Üç puan Zaha'dan!
        10'un adı Aslan!
        10'un adı Aslan!
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Bir yanda bahar diğer yanda sonbahar
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu