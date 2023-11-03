Mehmet Ayan: Çekirge Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan müsabakayı kaleme aldı Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 22:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:54 facebook

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Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş’in planı son derece tutarlı ve basitti. G.Saray’a karşı nereye kadar direnebilirse direnecek, kaptığı toplarla uzun vurarak çıkacak, öndeki 3 KOITA’ya alan ve zaman yaratacaktı.

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Nitekim 2 kez, 14’te FALL, 31’de de N’GOY ile ilk yarıda planı tuttu. Cihat Arslan’ın bir Süper lig maçı sonrası tarif ettiği HAKSIZ REKABET MUSLERA iki pozisyonda da rakiplerine geçit vermedi. Özdeş’in 10 oyuncusu tahmin edilebilen kadrosunun bizcileyin en büyük sürprizi kuşkusuz sol beke monte ettiği Mortada idi. 29 yaşındaki Tunus’lu orta saha, Yasin ve Duhan’a göre deneyimiyle tercih edilmişti.